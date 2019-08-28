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В Кремле поприветствовали решение об освобождении Вышинского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Кремле приветствуют решение суда в Киеве об освобождении из-под стражи руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом в среду, 28 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского, и пока в оценках мы ограничимся», — сказал Песков в ходе брифинга.

При этом представитель Кремля отказался отвечать на вопрос, готова ли Россия сделать какой-то ответный шаг.

«Пока мне нечего добавить, определенные контакты осуществляются», — сказал он.

Ранее 28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Журналиста обязали приходить в суд или к следователю по первому требованию, а также сообщать об изменении места проживания или работы и воздерживаться от общения со свидетелями.

19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Москве Вышинского в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.

При этом в середине июля в Генпрокуратуре Украины допускали освобождение Вышинского. По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган, его могли освободить уже 15 июля.

Киев уже озвучивал предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали это некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников. В свою очередь адвокат Вышинского Андрей Доманский отмечал ранее, что его подзащитный против своего обмена на кого-либо.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.

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