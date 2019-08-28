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В прокуратуре поддержали смягчение меры пресечения Вышинскому

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Фото: РИА Новости
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Украинские прокуроры заявили, что они не против смягчения меры пресечения главному редактору портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому. Об этом 28 августа сообщает «РИА Новости».

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«Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства», — отметил представитель стороны обвинения на заседании Киевского апелляционного суда.

Ранее в этот же день Вышинский заявил о бессмысленности своего содержания под стражей. По словам журналиста, если его освободят из-под ареста, он будет являться на заседания суда по первому требованию.

21 августа Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, который должен состояться 28–29 августа. Но Вышинский останется вне этого процесса — журналист сам отказался от участия в обмене, выразив желание добиться оправдательного приговора.

19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Москве Вышинского в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.

При этом в середине июля в Генпрокуратуре Украины допускали освобождение Вышинского. По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган, его могли освободить уже 15 июля.

Киев уже озвучивал предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали это некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников. В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский отмечал ранее, что его подзащитный против своего обмена на кого-либо.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.

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