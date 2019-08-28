В прокуратуре поддержали смягчение меры пресечения Вышинскому

Украинские прокуроры заявили, что они не против смягчения меры пресечения главному редактору портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому. Об этом 28 августа сообщает «РИА Новости».

«Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства», — отметил представитель стороны обвинения на заседании Киевского апелляционного суда.

Ранее в этот же день Вышинский заявил о бессмысленности своего содержания под стражей. По словам журналиста, если его освободят из-под ареста, он будет являться на заседания суда по первому требованию.

21 августа Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, который должен состояться 28–29 августа. Но Вышинский останется вне этого процесса — журналист сам отказался от участия в обмене, выразив желание добиться оправдательного приговора.

19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Москве Вышинского в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.

При этом в середине июля в Генпрокуратуре Украины допускали освобождение Вышинского. По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган, его могли освободить уже 15 июля.

Киев уже озвучивал предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали это некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников. В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский отмечал ранее, что его подзащитный против своего обмена на кого-либо.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.