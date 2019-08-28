В Госдуме рассказали о новых требованиях Киева после освобождения Вышинского

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предположил, что освобождение руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского может стать поводом для новых требований к Москве со стороны Киева.

Ранее 28 августа суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство. Журналиста обязали приходить в суд или к следователю по первому требованию, а также сообщать об изменении места проживания или работы и воздерживаться от общения со свидетелями.

«Возможно, освобождение Вышинского — это из разряда «мягко постелили, чтобы жестко спать». Не исключаю того, что от России сейчас начнут требовать освобождения бандитов и экстремистов, особые преференции на российско-украинской границе с Крымом, а получив отказ, могут снова отыграться на российском журналисте Кирилле Вышинском», — сказал «Известия» Бальбек.

При этом он выразил надежду, что сегодняшнее освобождение было «поступком от чистого сердца».

19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Москве Вышинского в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.

При этом в середине июля в Генпрокуратуре Украины допускали освобождение Вышинского. По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган, его могли освободить уже 15 июля.

Киев уже озвучивал предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали это некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников. В свою очередь адвокат Вышинского Андрей Доманский отмечал ранее, что его подзащитный против своего обмена на кого-либо.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.