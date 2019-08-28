Вышинский рассказал о своих ближайших планах после выхода на свободу

Освобожденный судом в Киеве из-под стражи руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с отцом, а затем отстаивать свое доброе имя в суде.

В частности, он собирается принять участие в ближайшем заседании Подольского районного суда Киева 16 сентября, передает «РИА Новости»..

Вышинский также назвал дело против него «безумным проектом (экс-президента Украины) Петра Порошенко».

Журналист добавил, что никогда не стремился участвовать в обмене задержанных.

«Я как человек, который считает себя абсолютно невиновным, и моя вина еще нигде не доказана, никаким судом — поэтому я не говорю об обмене», — отметил он.

На вопрос, случайно ли его освобождение из-под ареста совпало с переговорами об обмене задержанными между Киевом и Москвой, журналист ответил, что «не посвящен в какие-либо детали политические и неполитические».

«Я не хочу играть ни в какие версии и заговоры», — подчеркнул Вышинский.

Он связал свое освобождение из-под стражи со сменой президента Украины, отметив, что в стране перестало оказываться давление на суды.

«Изменения в ежедневной моей судьбе произошли, конечно, в том числе благодаря тому, что перестало оказываться давление на суды. Ушел из власти человек, который хотел сделать мою личную судьбу частью своего политического пиара», — заявил Вышинский.

Киевский апелляционный суд в среду, 28 августа, освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Его обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям — впереди.