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Адвокат раскрыл подробности обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

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Фото: РИА Новости
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В возможном обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной примут участие 12 россиян, заявил адвокат Валентин Рыбин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 29 августа.

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«Речь идет о тех гражданах РФ, которые либо причастны к событиям на юго-востоке Украины, либо были задержаны украинскими властями, как Александр Баранов, Максим Одинцов», — сказал защитник, его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что всего счет задержанных может идти на сотни.

Вместе с тем Рыбин уточнил, что дата обмена пленными пока неизвестна, поскольку Украина еще не выполнила все юридические формальности.

«В данном случае у нас нет пока в Украине указа о помиловании тех граждан РФ, в отношении которых приговоры вступили в законную силу, поэтому когда будет обмен, сказать тяжело», — пояснил адвокат.

Ранее в этот же день глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уточнил, что окончательного варианта обмена заключенными пока еще нет, переговоры по этому поводу продолжаются.

Тремя днями ранее юрист заявлял, что дата уже определена, но уточнить ее отказался. Еще за несколько дней до этого Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, говорил, что его подзащитных могут помиловать.

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