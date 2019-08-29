Депутаты Верховной рады нового созыва принесли присягу

Депутаты Верховной рады в четверг, 29 августа, собрались на торжественное заседание по случаю начала работы парламента IX созыва. Его открыл спикер парламента прошлого созыва Андрей Парубий.

На мероприятии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, а также гости — представители ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ и все бывшие президенты страны, за исключением Виктора Януковича. Журналистов на открытие не допустили, передает ТАСС.

Народные избранники исполнили в сессионном зале государственный гимн, после чего приняли присягу на верность Украине. По традиции ее текст зачитал 78-летний представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юлий Иоффе, который является старейшим депутатом и участвует в работе Верховной рады уже шесть созывов. Далее хор исполнил «Молитву за Украину».

Затем Парубий объявил техперерыв до 13:00 и позвал депутатов подписать текст присяги, чтобы передать его в секретариат рады. После этого народным избранникам выдадут нагрудные значки и удостоверения.

После перерыва стартует первая сессия парламента нового созыва. Депутатам предстоит рассмотреть 27 вопросов, в частности создание фракций и группы, распределение комитетов, назначение нового правительства, главы СБУ, генерального прокурора, а также формирование временного президиума. Также ожидается выступление Зеленского с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Согласно уже объявленным результатам, «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

Второе место по итогам выборов заняла «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. За ней следуют «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).