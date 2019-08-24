Порошенко «пригрозил» Зеленскому цитатой из Священного Писания

Бывший президент Украины пригрозил нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому цитатой из Библии, в которой говорится об ответственности за предоставленные широкие возможности.

«Ни один из предыдущих президентов и мечтать не мог о такой мощной пропрезидентской фракции в Верховной раде. И как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится», — написал политик в своем Twitter в субботу, 24 августа.

Как подчеркнул Порошенко, преимущество провластной партии «Слуга народа» в парламенте дает нынешней власти «гарантированный шанс» осуществить ряд экономических реформ, для которых раньше «не было надлежащих политических условий».

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Согласно уже объявленным результатам, «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

Второе место по итогам выборов заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. За ней следуют «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).