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Пушков ответил на обещание Украины поднять флаг над Владивостоком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на обещание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поднять украинский флаг над Владивостоком, «как и сто лет назад».

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Высказывание Омеляна было сделано в ответ на запись президента Франции Эммануэля Макрона в Facebook. В ней глава государства отметил, что «Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока».

«Киевским политикам не об отношениях России и «большой семерки» надо думать и не об «украинском флаге над Владивостоком», а о причинах быстрой потери населения Украиной», — написал парламентарий в своем Twitter в субботу, 24 августа.

По мнению Пушкова, в Киеве «напрасно возбудились». Как объяснил политик, когда Макрон говорит о «единой Европе от Лиссабона до Владивостока», то думает об Украине меньше всего.

«Украине отведена одна роль — роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она — в отличие от России — ничего Европе дать не способна», — подытожил сенатор.

Должность министра Владимир Омелян занимает с 2016 года. За это время он неоднократно становился объектом обсуждения и насмешек в соцсетях из-за своих высказываний. Так, он обещал въехать в Москву на танке и ел торт в виде руин Кремля.

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