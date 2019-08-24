В Сети высмеяли обещание поднять флаг Украины над Владивостоком

Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на обещание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поднять флаг Украины над Владивостоком, «как и сто лет назад».

Высказывание Омеляна было сделано в ответ на запись президента Франции Эммануэля Макрона в Facebook. В ней глава государства отметил, что «Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока». На это Омелян парировал, что Европа будет тогда, когда над Владивостоком «снова будет украинский флаг».

«Лозунги, лозунги, лозунги... Глупые, глупые, глупые....», — написала пользовательница соцсети «ВКонтакте» Марья Волгина.

«Пришли к власти, чтобы балаболить», — отметила Анна Соколова.

«Опохмеляну больше не наливать», — попросил Im Lucky.

«Укра — чарующий мир психиатрии: сверкающая россыпь симптомов, лабиринты диагнозов и невероятное количество идиотов. Полностью укомплектованный дурдом для особо опасных пациентов без врачей и санитаров...», — предположил Евгений Епифанцев.

«Срочно нужно организовать гуманитарные поставки галоперидола и аминазина!» — призвал Олег Малашин.

Должность министра Владимир Омелян занимает с 2016 года. За это время он неоднократно становился объектом обсуждения и насмешек в соцсетях из-за своих высказываний. Так, он обещал въехать в Москву на танке и ел торт в виде руин Кремля.