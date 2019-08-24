Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский флаг появится над Владивостоком, «как и сто лет назад».

Так министр прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа простирается от «Лиссабона до Владивостока», пишет «ПолитНавигатор».

Выступая на открытии выставки «Фактор свободы», Омелян заверил, что Киев должен победить в «украинско-российской битве» и поднять флаг над Владивостоком.

«Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — сказал министр.

Каких-либо исторических справок об украинском флаге на российском Дальнем Востоке Омелян не привел.

Должность министра Владимир Омелян занимает с 2016 года. За это время он неоднократно становился объектом обсуждения и насмешек в соцсетях из-за своих высказываний. Так, он обещал въехать в Москву на танке и ел торт в виде руин Кремля.

Кроме того, именно он предлагал запретить железнодорожное сообщение с Россией и советовал украинцам ехать в РФ только с автоматами, чтобы «вернуть Кубань».