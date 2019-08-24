Прямой эфир

Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский флаг появится над Владивостоком, «как и сто лет назад».

Нечаянная рада: почему «партия войны» проиграла на украинских выборах
Владимир Зеленский получил всю полноту власти. Что дальше?

Так министр прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа простирается от «Лиссабона до Владивостока», пишет «ПолитНавигатор».

Выступая на открытии выставки «Фактор свободы», Омелян заверил, что Киев должен победить в «украинско-российской битве» и поднять флаг над Владивостоком.

«Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — сказал министр.

Каких-либо исторических справок об украинском флаге на российском Дальнем Востоке Омелян не привел.

Должность министра Владимир Омелян занимает с 2016 года. За это время он неоднократно становился объектом обсуждения и насмешек в соцсетях из-за своих высказываний. Так, он обещал въехать в Москву на танке и ел торт в виде руин Кремля.

Кроме того, именно он предлагал запретить железнодорожное сообщение с Россией и советовал украинцам ехать в РФ только с автоматами, чтобы «вернуть Кубань».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог объяснил слова Порошенко об украинском флаге в Ялте
Порошенко заявил о появлении украинцев в Крыму за тысячу лет до русских

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019