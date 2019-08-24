В Киеве до 50 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня независимости

В Киеве в торжествах по случаю Дня независимости Украины приняли участие до 50 тыс. человек, сообщил в субботу, 24 августа, начальник городского управления национальной полиции Андрей Крищенко, пишет «РИА Новости».

«Сейчас всё спокойно… По акции (марш защитников Украины. — Ред.), которая сейчас проходила, около 12 тыс. человек принимали участие непосредственно и около 20 тыс. граждан были на тротуарах. Вообще на пике на майдане, по нашим предварительным подсчетам, было до 50 тыс. человек», — сказал Крищенко.

По его словам, во время мероприятий пришло сообщение о минировании майдана, но оно не подтвердилось, по этому факту возбудили уголовное дело.

Ранее в субботу в ходе выступления по случаю Дня независимости президент Украины Владимир Зеленский призвал объединиться всех украинцев вне зависимости от вероисповедания или используемого языка. Он также выразил надежду на скорое наступление мира на Украине.

9 июля Зеленский заявил об отмене «помпезного и точно недешевого» военного парада, принятого проводить на День независимости. Деньги на его проведение должны быть направлены на выплату премий украинским военным, отметил он.