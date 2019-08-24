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Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Крымские татары не нуждаются в создании каких-либо призрачных национально-территориальных автономий, которые сулит им президент чужого государства, в данном случае украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

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«Мы призываем президента Зеленского не спекулировать на крымско-татарском вопросе и прекратить вмешиваться во внутренние дела России и российского Крыма», — сказал он в беседе с «РИА Новости» в субботу, 24 августа.

Как подчеркнул Умеров, крымские татары живут у себя дома в России и обеспечены всем необходимым для развития.

Ранее Зеленский заявлял, что Верховная рада готова рассмотреть вопрос создания «крымско-татарской автономии» на полуострове. Он уточнил, что его партия «Слуга народа» уже готовит три закона по крымскому вопросу, предложенных татарами, проживающими на полуострове. Кроме того, политик выразил уверенность, что эта территория вернется в состав Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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