Вячеслав Бутусов выступил на фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму

Группа «Наутилус Помпилиус» и Вячеслав Бутусов выступили на фестивале «Таврида-АРТ», проходящем в Крыму.

Рок-музыканты исполнили как свои золотые хиты, в том числе «Скованные одной цепью», так и новые композиции, отмечает РЕН ТВ.

Гостями фестиваля стали более 30 тыс. зрителей как из Крыма, так и из других регионов России и зарубежных стран. Выступление Бутусова сопровождалось большим успехом.

Кроме него, на сцену вышли Гарик Сукачев, группа «Пикник».

Фестиваль продлится до 25 августа. Ожидается выступление и таких российских звезд как группировка группировка Ленинград, рэпер Guf и Сергей Лазарев. Также посетители «Тавриды-Арт» смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.