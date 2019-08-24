Первый день открытой программы «Таврида – АРТ» собрал более 30 тыс. человек

Более 30 тыс. человек посетили мероприятия проходящего в Крыму фестиваля «Таврида-АРТ» в первый день открытой программы. Об этом сообщило региональное управление МВД республики в пятницу, 23 августа.

«Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок на мероприятиях, нарушений правопорядка не зарегистрировано», — отметили в управлении.

Ранее в пятницу в МЧС объявили о готовности к обеспечению безопасности участников фестиваля: была сформирована спасательная группировка, в которую вошли 189 человек и 45 единиц техники, в том числе один вертолет и шесть плавсредств. Всего будут нести дежурство 76 спасателей.

Фестиваль «Таврида-АРТ» проходит в Крыму недалеко от Судака с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. Зрителей ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу.