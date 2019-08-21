Более 45 тыс. человек зарегистрировались на фестиваль «Таврида-Арт»

К середине среды, 21 августа на фестиваль «Таврида-Арт» в Крыму зарегистрировались более 45 тыс. человек. Об этом сообщил глава организационного комитета, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, организаторам фестиваля из-за ажиотажа пришлось остановить регистрацию, передает «РИА Новости».

«Сегодня в обед мы приняли решение останавливать регистрацию, потому что на сегодня зарегистрировалось более 45 тыс. человек», — сказал Кириенко на церемонии открытия.

При этом Кириенко поздравил участников фестиваля с началом важного в их жизни и жизни всей страны события.

«Когда мы готовили фестиваль, мы думали, что если в первый раз на фестиваль придет 15-20 тыс. гостей — это будет очень круто», — добавил глава организационного комитета.

Первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» стартовал под Судаком в бухте Капсель на юго-востоке крымского полуострова 21 августа.

В течение года на «Тавриде» проходили смены по 15 направлениям: театр, современное искусство, литература, стендап-комедия, рэп и т.д. Теперь же результаты работы во всех сферах будут представлены на общем фестивале.

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал «Известиям», что молодые актеры театра ездили на «Тавриду», где вместе с участниками театральной смены работали над несколькими эскизами спектаклей.

Основная программа фестиваля рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни он будет открыт для зрителей. Их ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

Фестиваль начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось больше, поэтому форум было решено расширить до формата арт-фестиваля.