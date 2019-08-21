Актер Машков пожелал фестивалю «Таврида-Арт» стать «картиной маслом»

Актер и режиссер Владимир Машков принял участие в фестивале «Таврида-Арт» в Крыму и написал на одном из арт-объектов пожелание «Пусть «Таврида» будет картина маслом!». Об этом 21 августа сообщает «РИА Новости».

Таким образом актер решил напомнить о своей любимой фразе персонажа, которого он играл.

Машков также назвал фестиваль надеждой и тем местом, где люди могут раскрыть секреты следующего поколения.

«Это большая радость и большая надежда», — подчеркнул он.

Ранее также стало известно, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, Владимир Машков, бард Олег Митяев и балерина и актриса Илзе Лиепа оставили свои автографы на надписи «Таврида-Арт», посвященной фестивалю.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму, недалеко от Судака, с 20 по 26 августа. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которых в этом году наберется около 35 тыс. человек. Их ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

Фестиваль начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.