Кириенко и Машков оставили автографы на надписи «Таврида-АРТ»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, актер Владимир Машков, бард Олег Митяев и балерина и актриса Илзе Лиепа оставили свои автографы на надписи «Таврида-АРТ», посвященной фестивалю, проходящему в Крыму. Об этом в среду, 21 августа, пишет ТАСС.

«Это начало чего-то очень грандиозного. Обратите внимание, что дождь такой теплый, такой щадящий. Значит будет хороший путь. Чистый, светлый, с надеждой. Немножко завидую, что в моей молодости не было такого уникального места, где можно проявить свои таланты», — сказал Машков в беседе с «Известиями».

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму, недалеко от Судака, с 20 по 26 августа. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которых в этом году наберется около 35 тыс. человек. Их ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

Фестиваль начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.