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Фестиваль «Таврида-АРТ» в Крыму соберет 35 тыс. зрителей

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Фестиваль «Таврида-АРТ» начинает работу в крымском Судаке. Как сообщили во вторник, 20 августа, в пресс-службе фестиваля, на территории арт-кластера соберутся 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов страны.

Как сообщает ТАСС, заявки на посещение фестиваля подали около 35 тыс. зрителей. Их ждет насыщенная программа: театральный и литературный фестивали, концерты звезд рока, рэпа и поп-музыки, открытые кинопоказы, спортивные события и даже авиашоу. Главным музыкальным событием станет концерт группы «Ленинград».

«Жители арт-кварталов смогут принять участие в грантовом конкурсе и получить серьезную материальную и экспертную поддержку на развитие своих творческих проектов. Беспрецедентная сумма предоставляемых грантов на реализацию собственных проектов в 2019 году — 80 млн рублей», — рассказали в пресс-службе фестиваля.

«Таврида-АРТ» проходит с 20 по 26 августа, для зрителей он будет открыт 23–25 августа — это основные дни культурной программы. Важный элемент фестиваля — возможность для участников проявить себя и выступить перед лидерами арт-индустрии на кастингах. В частности, отбирать участников будут международный конкурс «Новая волна», телепроект «Голос» и премьер-лига КВН. Всего состоятся 62 кастинга.

Фестиваль «Таврида-АРТ» начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. На творческие проекты, которые они создавали и защищали, было выделено свыше 70 млн рублей. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.

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