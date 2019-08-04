Оружие и доспехи: в Крыму проходит Международный рыцарский фестиваль

Международный рыцарский Фестиваль «Генуэзский шлем» традиционно проходит летом на территории Генуэзской крепости в Судаке. В этом году мероприятие продлится с 13 июля по 19 августа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Место проведения фестиваля — Генуэзская крепость — главная достопримечательность Судака. Легенды гласят о том, что крепость была построена в 212 году, однако многие ученые датируют ее возведение лишь VII веком. Крепость служила оборонительной линией для ряда государств. Во времена правления Александра II Генуэзская крепость была объявлена архитектурным памятником и передана Одесскому обществу истории и древностей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Вся территория крепости пропитана духом средневековья, эпохой благородных рыцарей, турниров и прекрасных дам. Это помогает участникам окунуться в уникальную атмосферу, почувствовать себя частью того времени и получить незабываемые эмоции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В программу фестиваля входят массовые сражения, рыцарские турниры, демонстрация средневековой артиллерии, выступления танцоров и музыкантов, а на выставке-продаже «Город Мастеров» каждый может приобрести сувенир у мастеров древних ремесел и народных промыслов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В рамках фестиваля проходит конкурс костюмов. Победитель получит ценный приз и грамоту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Дети также принимали участие в сражениях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Посетители фестиваля могут примерить средневековые костюмы и доспехи, обучиться гончарному и кузнечному ремеслу, принять участие в средневековых рыцарских забавах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Рыцарские турниры проходят по правилам проведения поединков по историческому фехтованию. Это контактное единоборство демонстрирует силу, ловкость и красоту поединка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Историческое фехтование проходит с использованием холодного, не заточенного оружия, воссозданного на основании исторических источников. Техника фехтования либо аналогична исторической, либо разрабатывается заново
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В зависимости от видов оружия, сформированы разные варианты фехтовальных номинаций, например: «щит-меч», «щит-топор», «щит-копье»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Бугурт или массовое сражение — одно из самых зрелищных мероприятий фестиваля. В одном сражении могут принимать участие от 250 до 450 человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Во время сражения проходят показательные стрельбы средневековой артиллерии, стрелкового оружия и осадной техники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В фестивале принимают участие члены клубов исторических реконструкций из России, Украины, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Венгрии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Впервые «Генуэзский шлем» прошел летом 2001 года, и на сегодняшний день он является одним из самых массовых в СНГ
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