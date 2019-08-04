Оружие и доспехи: в Крыму проходит Международный рыцарский фестиваль

Место проведения фестиваля — Генуэзская крепость — главная достопримечательность Судака. Легенды гласят о том, что крепость была построена в 212 году, однако многие ученые датируют ее возведение лишь VII веком. Крепость служила оборонительной линией для ряда государств. Во времена правления Александра II Генуэзская крепость была объявлена архитектурным памятником и передана Одесскому обществу истории и древностей