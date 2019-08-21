Кириенко назвал участников фестиваля «Таврида-Арт» будущим страны

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко приветствовал участников фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт», стартовавшего в Крыму. По его словам, главное на фестивале — атмосфера, которую они создают.

«Самое главное здесь — это не сцена, не арт-объекты. Это атмосфера, это душа, это создают сами ребята. Они невероятно талантливы, они очень мотивированы», — отметил Кириенко.

«Они и есть будущее страны, и это прекрасное будущее», — подчеркнул чиновник.

Кириенко напомнил участникам форума, что «исполнение мечт» у них в руках.

«Государство может создать условия, возможности, но реализовать эти возможности люди могут только сами», — отметил он.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму, недалеко от Судака, с 20 по 26 августа. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которых в этом году наберется около 35 тыс. человек. Их ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

Фестиваль начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.