В Крыму прошла репетиция авиашоу в рамках фестиваля «Таврида-АРТ»

Над бухтой Капсель в Крыму, где проходит фестиваль «Таврида-АРТ», прошла репетиция авиашоу. Как сообщает в среду, 21 августа, «РИА Новости», само шоу с участием боевых самолетов и вертолетов пройдет 24 августа. В нем будут задействованы машины морской авиации Черноморского флота и армейской авиации Южного военного округа.

В репетиции участвовали истребители Су-30СМ, поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС, вертолеты Ка-24, штурмовики Су-24, транспортный самолет Ан-26 и самолет-амфибия Бе-12. Пролетая над бухтой и площадкой фестиваля, самолеты украсили небо фейерверком.

Фестиваль «Таврида-АРТ» проходит на площадке вблизи города Судак с 20 по 26 августа. Его основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которых в этом году наберется около 35 тыс. человек. Их ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.

«Таврида-АРТ» соберет на одной площадке более 4 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России.

Фестиваль «Таврида-АРТ» начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.