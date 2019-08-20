Боевые самолеты и вертолеты покажут воздушное шоу на фестивале «Таврида-АРТ»

Экипажи боевых самолетов и вертолетов задействуют в воздушном шоу в рамках фестиваля «Таврида-АРТ» в Крыму. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе Южного военного округа, пишут «Вести».

Шоу пройдет 24 августа. На нем военные летчики покажут свои навыки в управлении и возможности пилотажа истребителей Су-30СМ, поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС, транспортного самолёта Ан-26 и самолёта-амфибии Бе-12.

Ранее во вторник стало известно, что фестиваль «Таврида-АРТ» начал работу в крымском Судаке. Заявки на посещение фестиваля подали около 35 тыс. зрителей. Их ждет насыщенная программа: театральный и литературный фестивали, концерты звезд рока, рэпа и поп-музыки, открытые кинопоказы, спортивные события и даже авиашоу. Главным музыкальным событием станет концерт группы «Ленинград».

«Таврида-АРТ» проходит с 20 по 26 августа, для зрителей он будет открыт 23–25 августа — это основные дни культурной программы. Важный элемент фестиваля — возможность для участников проявить себя и выступить перед лидерами арт-индустрии на кастингах. В частности, отбирать участников будут международный конкурс «Новая волна», телепроект «Голос» и премьер-лига КВН. Всего состоятся 62 кастинга.

Фестиваль «Таврида-АРТ» начался с форума «Таврида», который проводился с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тыс. человек. На творческие проекты, которые они создавали и защищали, было выделено свыше 70 млн рублей. С каждым годом заявок на участие становилось всё больше, поэтому форум решено было расширить до формата арт-фестиваля.