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Делегация немцев приехала ознакомиться с ситуацией в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Представители общественной организации Druschba Global приехали с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации — 15 человек, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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«Их задача — развеять мифы о жизни крымчан и ситуации на полуострове, которые ходят в западных странах», — приводит слова депутата «РИА Новости» во вторник, 20 августа.

Как пояснил Гемпель, в рамках визита немцы хотят посетить не только ряд ключевых объектов Крыма, но и пообщаться с простыми жителями полуострова. Также запланирована встреча с представителями крымского парламента, добавил он.

«Крымская власть открыта для диалога», — резюмировал народный избранник.

Ранее в августе Гемпель пригласил лидера украинской партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрия Бойко вместе с депутатами посетить Крым, чтобы сформировать однозначную позицию по российскому статусу полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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