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Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Nir Alon
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Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня. По словам начальника Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александра Бутягина, находка относится к архаическому времени и датируется второй половиной VI века до нашей эры.

Бутягин пояснил, что такое строение саркофага необычно для этого времени. Обычно могила выкладывается из отдельных плит, передает «РИА Новости».

Назначение находки неясно. Судя по маленьким размерам, это могло бы быть захоронение младенца, но саркофаг был пуст, хотя закрывающая его каменная плита не повреждена. Специалисты предположили, что в нем мог находиться прах после кремации. Кроме того, не исключено, что это символическое захоронение в память о том, кто умер на чужбине.

Ранее 17 августа стало известно, что в турецком Эрзуруме обнаружен саркофаг, в котором предположительно похоронена Гурджи-Хатун (княжна Тамара), внучка легендарной грузинской царицы Тамары Великой, в 1236 году вышедшая замуж за турецкого султана. Специалисты на 90% уверены, что останки принадлежат ей, чтобы убедиться в этом, нужно провести анализ ДНК.

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