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Помещение древнего храма открыли археологи в Херсонесе

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Экспедиция археологов обнаружила одно из помещений древнего храма на территории музея-заповедника «Херсонес-Таврический». Раскоп сделали доступным для посетителей музея.

Храм в Херсонесе существовал с IV века до н.э. до IV века н.э. Он примыкал к улице, а к северу находилась площадь, где проходили религиозные служения. За площадью располагались подсобные помещения. Предполагается, что открытое археологами помещение относится к древнему храму, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

В состав экспедиции вошли студенты Уральского федерального университета, а также волонтеры из Москвы. Они изучали IX квартал городища, где раскопки ведутся с 1889 года.

Ранее сообщалось, что в Херсонесе подготовили экспозицию находок 2014–2018 годов. Она продлится до 14 октября.

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