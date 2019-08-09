Новая выставка археологических находок откроется в Херсонесе Таврическом

В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» идет подготовка к выставке находок 2014-2018 годов. Она будет проходить с 15 августа по 14 октября.

Как сообщили в пресс-службе музея, выставка называется «Полевой дневник. Археологические исследования 2014–2018 годов в Херсонесе и его округе». Большая часть экспонатов будет выставляться впервые, отмечает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Посетителям представят античные рельефные чаши с сюжетами, обнаруженные на усадьбе Масляная гора, клад средневековых монет, найденный на городище Херсонеса, амфоры из кораблекрушения XI века, которые подняли у берегов Балаклавы.

Проект приурочен ко Дню археолога, который отмечается 15 августа.

15 июля сообщалось, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе объявил о старте сезона ночных экскурсий. Участники смогут увидеть древний город в художественной иллюминации.