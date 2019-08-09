Прямой эфир

Новая выставка археологических находок откроется в Херсонесе Таврическом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» идет подготовка к выставке находок 2014-2018 годов. Она будет проходить с 15 августа по 14 октября.

Как сообщили в пресс-службе музея, выставка называется «Полевой дневник. Археологические исследования 2014–2018 годов в Херсонесе и его округе». Большая часть экспонатов будет выставляться впервые, отмечает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Посетителям представят античные рельефные чаши с сюжетами, обнаруженные на усадьбе Масляная гора, клад средневековых монет, найденный на городище Херсонеса, амфоры из кораблекрушения XI века, которые подняли у берегов Балаклавы.

Проект приурочен ко Дню археолога, который отмечается 15 августа.

15 июля сообщалось, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе объявил о старте сезона ночных экскурсий. Участники смогут увидеть древний город в художественной иллюминации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выставка военных исторических документов откроется в Пскове
Репродукции картин Айвазовского выставят в аэропорту Симферополя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017