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Выставка военных исторических документов откроется в Пскове

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Выставка «Псков и Псковская земля военной истории Отечества» начнет работу в Псковском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике 26 июля.

Экспозиция будет включать в себя более 80 уникальных исторических изданий, посвященных роли областного центра и всего региона в военной истории России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области. Будут выставлены уникальные исторические военные документы из фондов военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Также в Псков привезут «Атлас Российской Империи» (1792 года выпуска) и «Устав Петра Первого» (7-е издание, 1791 года выпуска).

Как стало известно 15 июля, Псковский и Изборский музеи-заповедники официально зарегистрировали объединение в одно учреждение. Его возглавил советник губернатора Псковской области Александр Голышев. В настоящий момент власти ведут работу по приданию музейному объединению федерального статуса.

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