Две башни Псковского кремля впервые откроют для посетителей в «Ночь музеев»

В Псковском кремле в «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая, для посетителей впервые откроют башни Кутекрома и Святых ворот. Об этом рассказала заместитель директора Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Татьяна Огинская в ходе пресс-конференции 8 мая.

По ее словам, решение провести «Ночь музеев» в Кремле было принято в связи с тем, что Поганкины палаты и картинная галерея закрыты на реконструкцию. Для посетителей будут открыты некоторые объекты, которые ранее были недоступны, пишет Псковское агентство информации.

Помимо этого, в режиме смотровой площадки будет работать Власьевская башня. Для гостей откроются выставки о кремле и его окрестностях. Будут организованы пять-шесть интерактивных площадок, пройдут концерты и экскурсии.

Отмечается, что за музыкальное сопровождение акции отвечает Псковский областной колледж искусств им. А. Римского-Корсакова.