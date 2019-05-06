«Ночь музеев» в Башкирии посвятили 100-летию Мустая Каримова

Более 100 музеев и галерей Башкирии примут участие в международной акции «Ночь музеев-2019», которая пройдет 18 мая. Посетителей ждут яркие выставки и культурно-образовательные мероприятия.

Событие будет посвящено трем темам: «Музей и театр» в рамках Года театра в России; «100 лет Республике Башкортостан» к 100-летию образования республики; «100 лет Мустаю Кариму» в преддверии 100-летия со дня рождения народного поэта. Об этом сообщает ИА «Башинформ». Информация об акции «Ночь музеев» будет представлена на сайтах музеев региона и в социальных сетях.

Народный поэт Башкирской АССР Мустай Карим опубликовал более 100 поэтических и прозаических сборников, свыше 10 драматических произведений. Его работы переведены на десятки языков. По пьесе «В ночь лунного затмения» в 1987 году был снят одноименный фильм.