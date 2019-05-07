Кинофестиваль «Западные ворота» впервые проведут в Пскове

В Пскове в конце июня 2019 года впервые состоится кинофестиваль «Западные ворота». В нем будут участвовать лидеры национального проката европейских стран, а оценивать картины будет жюри, в состав которого войдут известные актеры, режиссеры и продюсеры.

Как рассказали Псковской ленте новостей в пресс-службе региональной администрации, цель фестиваля — укрепление международных связей, расширение творческого и профессионального общения мастеров и молодежи. А особой миссией этого кинофорума является привлечение представителей киноиндустрии к Пскову и его окрестностям.

Фильмы будут представлены в трех программах: конкурсной, внеконкурсной и информационной. В рамках фестиваля пройдут специальные показы и ретроспективы. В общей сложности в конкурсе будет участвовать около 50 кинолент.

Организуют «Западные ворота» старейшая российская киностудия «Ленфильм» и администрация Псковской области при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль совпадет по времени с Международными Ганзейскими днями, которые будут проходить в Пскове с 27 по 30 июня.