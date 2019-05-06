Актер Игорь Ясулович рассказал об отсутствии «просвета» в современном кино

Народный артист России Игорь Ясулович заявил, что после просмотра большинства современных фильмов российского производства «внутри ничего не остается», поскольку в них нет «просвета». Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

«Сегодня у нас снимают много хороших картин. Артисты играют замечательно, снято профессионально. Но я часто не вижу в фильмах просвета, выдоха. Ну, посмеялись мы, ну, порадовались, а после просмотра внутри ничего не остается. Пустота», — подчеркнул Ясулович.

Он добавил, что хотел бы видеть в кино героев, которым хочется подражать. По его словам, в современных фильмах этого практически нет. В качестве примера артист вспомнил о картинах с участием актера театра и кино Алексея Баталова «Дорогой мой человек», «Живой труп» и «Девять дней одного года».

Кроме того, Ясулович прокомментировал стремление начинающих актеров к популярности. Он посоветовал им смотреть дальше своего носа, потому что «сегодня ты наверху, а завтра, возможно, уже нет».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Стремиться во всем быть первым — последнее дело»