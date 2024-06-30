Семейная ипотека расширится за счет регионов

С 1 июля на семейную ипотеку под 6%, помимо семей с детьми до шести лет, смогут претендовать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства, а также люди, которые хотят возвести собственное жилье вне зависимости от возраста наследников, сообщили «Известиям» в Минстрое.

Действие старой программы семейной ипотеки, которой россияне могли пользоваться с 2018 года, заканчивается. Однако в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить такое кредитование с господдержкой до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Вектор развития семейной ипотеки был обозначен президентом во время пленарной сессии ПМЭФ-2024, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минстроя.

Помимо семей с малышами до шести лет, программа семейной ипотеки под 6% будет распространена на покупку жилья вне зависимости от возраста детей в малых городах и регионах, где строительство жилья осуществляется в небольшом объеме, рассказали в Минстрое.

«На данный момент субъекты и конкретные города находятся в стадии проработки. Для оформления ипотеки будет необходимо, чтобы в семье было двое и более детей и хотя бы один был несовершеннолетним», — пояснили в ведомстве.

Такие же критерии (двое и более детей, один из которых обязательно должен быть несовершеннолетним) распространятся и на семейную ипотеку для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Что касается вопроса, сохранятся ли параметры семейной ипотеки (первоначальный взнос — 20%, максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн), то на него «Известиям» не ответили ни в Минстрое, ни в Минфине.

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Не мал, да удал: расширение семейной ипотеки пойдет за счет регионов