Не мал, да удал: расширение семейной ипотеки пойдет за счет регионов

С 1 июля на семейную ипотеку под 6%, помимо россиян с детьми до шести лет, смогут претендовать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства, а также люди, которые хотят возвести собственное жилье вне зависимости от возраста наследников, сообщили «Известиям» в Минстрое. По мнению экспертов, расширение программы произойдет в основном за счет заемщиков из субъектов РФ. Например, предположили специалисты, в программу могут попасть Псковская, Брянская, Нижегородская, Омская, Томская и Саратовская области, а также опорные населенные пункты, которые относятся к малым городам. Кроме того, отметили в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК), в 680 городах с населением менее 100 тыс. человек за последние четыре года застройщики не сдали ни одного квадратного метра жилья.

Как изменится семейная ипотека

В понедельник, 1 июля, заканчивается действие старой программы семейной ипотеки, которой россияне могли пользоваться с 2018 года. Однако в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил правительству продлить такое кредитование с господдержкой до 2030-го, сохранив основные базовые параметры. «Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%», — подчеркнул глава государства.

После этого обсуждались разные варианты продления семейной ипотеки, в том числе, как сообщали представители Минфина, предполагалось распространить ее на семьи с детьми старше шести лет, но по более высокой ставке. Также дискуссии велись о возможности ценза по доходам. Но точку в этом вопросе поставил опять же глава государства. Вектор развития семейной ипотеки был обозначен президентом во время пленарной сессии ПМЭФ-2024, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минстроя.

Помимо семей с малышами до шести лет, программа такой ипотеки под 6% будет распространена на покупку жилья вне зависимости от возраста детей в малых городах и регионах, где строительство жилья осуществляется в небольшом объеме, рассказали в министерстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— На данный момент субъекты и конкретные города находятся в стадии проработки. Для оформления ипотеки будет необходимо, чтобы в семье было двое и более детей и хотя бы один был несовершеннолетним, — пояснили в ведомстве.

Такие же критерии (двое и более детей, один из которых обязательно должен быть несовершеннолетним) распространятся и на семейную ипотеку для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Что касается вопроса, сохранятся ли параметры семейной ипотеки (первоначальный взнос — 20%, максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн), то на него «Известиям» не ответили ни в Минстрое, ни в Минфине.

— Министерство строительства и ЖКХ РФ находится в постоянном диалоге со всеми заинтересованными органами власти, представителями профессионального сообщества и общественных организаций по вопросам развития ипотечных программ с господдержкой, — лишь отметили в ведомстве.

Учитывая поручение президента сохранить основные базовые параметры, возможно, они не претерпят значительных изменений.

В каких регионах начнут строить жилье

Распространение льготной ипотеки на семьи с наследниками вне зависимости от возраста — это в каком-то смысле замена льготной ипотеки под 8% для поддержки людей с детьми в регионах, сказал источник «Известий», знакомый с ходом обсуждения вопроса.

— Жители малых городов и субъектов РФ с низким уровнем строительства не обладают платежеспособным спросом, как столичные обитатели. Поэтому заимствования им не смогут сильно повлиять на объемы кредитования и цены на жилье, — пояснил собеседник «Известий».

Критерии семейной ипотеки пересмотрены с фокусом на регионы со слабыми темпами строительства, что делает поддержку более адресной, согласна директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Действительно, если посмотреть на большинство потенциальных заемщиков по обновленной программе, то это семьи с двумя и более детьми, проживающие в малых городах, регионах с низким уровнем строительства, а также те, кто захочет взять кредит на ИЖС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Москвичи и петербуржцы, к примеру, по определению не попадают во все эти категории, в том числе и в плане индивидуального строительства. В этих городах позволить себе такое решение жилищного вопроса могут только очень состоятельные люди. Прежде всего из-за высокой стоимости земли.

Какие же субъекты РФ и города могут попасть в правительственный список? Точные параметры новой программы, конечно, будут определены Минфином и Минстроем, напомнил гендиректор РАСК Федор Выломов. Сейчас мы можем исходить только из предположений, добавил он.

— К примеру, за основу могут взять объем строительства на душу населения. В среднем по регионам этот показатель составляет около 0,6 кв. м на человека, — рассказал Федор Выломов.

По его словам, лидерами по объемам строительства являются Тюменская область (2,3), Ленинградская область (1,9), Приморский край (1,5), Краснодарский край (1,4) и Москва (1,3).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Около 40 регионов России имеют показатель менее 0,5 кв. м на человека, среди них, к примеру, Псковская (0,46), Брянская (0,38), Нижегородская (0,37), Омская (0,3), Томская (0,3), Саратовская (0,2) области. Некоторые из них, вероятно, и попадут в окончательный список регионов. Безусловно, с учетом текущего состояния жилого фонда, наличия спроса и так далее, — предположил гендиректор РАСК.

Если говорить о списке малых городов, то, как считает эксперт, за основу будет взят перечень опорных населенных пунктов, наших новых точек роста.

— Именно на них предполагается направить различные меры господдержки, в том числе в части жилищного и инфраструктурного развития. Логично было бы на них распространить и расширенные условия ипотечных программ. На текущий момент определено порядка 2 тыс. таких пунктов, большинство из которых относится скорее к поселкам, а для них уже действует сельская ипотека. И для оставшихся «опорников», которые как раз и являются малыми городами, логично было бы запустить также определенные меры поддержки в части ипотеки, — полагает Федор Выломов.

По его словам, в России насчитывается около 920 городов с численностью населения менее 100 тыс. человек и в 680 из них за последние четыре года застройщики не сдали ни одного квадратного метра жилья. В них проживает около 16 млн человек.

Как изменятся цены на жилье после 1 июля

Как уже ранее писали «Известия», по итогам мая на льготные программы пришлось 75% от общего объема выдач ипотеки — это исторический рекорд. Порядка половины приходится на семейную программу под 6%. Как изменится ситуация с окончанием льготной программы под 8% и обновления «семейки»?

По мнению Ксении Якушкиной, на фоне очень высоких ставок по рыночным кредитам и существенного уменьшения объемов ипотеки с господдержкой по итогам 2024 года совокупное снижение выдач жилищных займов может составить около 30%. Доля льготной ипотеки в кредитных выдачах снизится до 45%, прогнозирует она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В любом случае, уверена председатель комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Юлия Максимович, снижения цен на жилье в ближайшее время ждать не стоит, хотя и спрос на первичном рынке, несомненно, уменьшится.

— Последствия не будут линейными. Проектное финансирование, сезонный рост стоимости стройматериалов будут способствовать поддержанию цен. Скорее всего, произойдет сдерживание запуска новых проектов, поскольку сейчас рынок и так достаточно насыщен в некоторых регионах, — считает эксперт.

Она не сомневается, что появятся адресные программы, но они лишь отчасти заменят льготную ипотеку и расширят линейку льготных категорий. Положительное влияние на состояние рынка могло бы оказать снижение ключевой ставки хотя бы до уровня 12–13% и, как следствие, повышение доступности ипотеки на вторичном рынке, подчеркнула Юлия Максимович.