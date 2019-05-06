Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве. Он госпитализирован с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, сообщает РЕН ТВ.

Обстоятельства инцидента выясняются. Подробностей ДТП на данный момент нет.

За свою карьеру актер сыграл более в 90 фильмах. Самые известные из них — «Принцесса и нищенка», «Десантура», «Синие ночи», «Две судьбы» и «Сонька Золотая Ручка».

Ранее 6 мая стало известно, что в США умерла голливудская актриса Барбара Перри. Ей было 97 лет.