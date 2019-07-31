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Число посетителей «Херсонеса Таврического» выросло в Крыму

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Посетители «Херсонеса Таврического» потребляют интеллектуальный продукт. Об этом рассказала директор музея-заповедника Елена Морозова.

По ее словам, музей превышает показатели по посещаемости, а также финансовые показатели, сообщает ИА SevastopolMedia. «Если на первое полугодие 2018 года у нас приходилось около 260 тыс. посетителей, то на сегодняшний момент — 436 тыс. человек. По финансовым показателям мы также идем впереди данных 2018 года», — уточнила Морозова.

Херсонесский историко-археологический заповедник — крупный научно-исследовательский центр, база для ученых-археологов всего мира. Экскурсантов привлекают коллекции эпиграфических памятников (в том числе всемирно известная присяга граждан Херсонеса III в. до н. э.), произведения искусства, ремесленные изделия и орудия труда.

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