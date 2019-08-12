Неделя археологии стартовала в Ставрополе

В Ставрополе началась седьмая Неделя археологии. В музее-заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве для посетителей организованы экскурсии в древнейшие эпохи Ставропольского края и Северного Кавказа, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

В понедельник, 12 августа, запланирована экскурсия на Татарское городище — музей под открытым небом. Посетителям расскажут об истории происхождения названия и о людях, которые проживали здесь тысячи лет назад, пишет NewsTracker.

Закрытие Недели археологии состоится в воскресенье, 18 августа. В этот день пройдет лекция о раскопках захоронений скифской воинской знати, которые были обнаружены на территории Георгиевского района.

В июле сообщалось о том, что медный онгон (амулет) нашли при раскопках Петровского бульвара в Азове (Ростовская область). По информации городского музея-заповедника, языческие амулеты в виде людей использовали средневековые монголы в качестве вместилища одной из душ человека.