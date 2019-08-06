Археологи провели спасательные работы на двухсотлетнем могильнике в Удмуртии

Сотрудники Удмуртского государственного университета провели спасательные археологические работы на недавно обнаруженном памятнике — Шарканском могильнике. Полученный материал позволяет проследить период взаимодействия язычества и православия.

Как сообщили в агентстве по госохране объектов культурного наследия, Шаркинский могильник датируется концом XVIII — началом XIX веков. Археологам удалось получить материал, который сопровождал погребенных — нательные кресты, предметы быта, женские украшения. Также почти в каждой могиле были найдены монеты, пишет ИА «Сусанин».

Руководитель работ, профессор Елизавета Черных рассказала, что удмурты Шарканской волости тогда только вовлекались в христианство. Ученые пока не пришли к окончательному выводу о конфессиональной принадлежности погребенных.

«В полной мере среди них могли быть и новокрещенные удмурты, и язычники», — говорит Елизавета Черных.

Шарханский могильник представляет собой большой интерес как памятник истории. Обнаруженные материалы позволяют дополнить фрагментарные сведения о начальном этапе христианизации одной из этнических групп удмуртов, о взаимодействии язычества и православия.