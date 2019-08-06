Прямой эфир

Археологи провели спасательные работы на двухсотлетнем могильнике в Удмуртии

0
Фото: ИА «Сусанин»/susanin.news
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Удмуртского государственного университета провели спасательные археологические работы на недавно обнаруженном памятнике — Шарканском могильнике. Полученный материал позволяет проследить период взаимодействия язычества и православия.

Как сообщили в агентстве по госохране объектов культурного наследия, Шаркинский могильник датируется концом XVIII — началом XIX веков. Археологам удалось получить материал, который сопровождал погребенных — нательные кресты, предметы быта, женские украшения. Также почти в каждой могиле были найдены монеты, пишет ИА «Сусанин».

Руководитель работ, профессор Елизавета Черных рассказала, что удмурты Шарканской волости тогда только вовлекались в христианство. Ученые пока не пришли к окончательному выводу о конфессиональной принадлежности погребенных.

«В полной мере среди них могли быть и новокрещенные удмурты, и язычники», — говорит Елизавета Черных.

Шарханский могильник представляет собой большой интерес как памятник истории. Обнаруженные материалы позволяют дополнить фрагментарные сведения о начальном этапе христианизации одной из этнических групп удмуртов, о взаимодействии язычества и православия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песенный конкурс «Элькуновидение» пройдет в Удмуртии
Культурно-туристический портал появится в Удмуртии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017