Песенный конкурс «Элькуновидение» пройдет в Удмуртии

В Удмуртии в восьмой раз организовали песенный конкурс «Элькуновидение». Об этом сообщает ТРК «Моя Удмуртия». В конкурсе могут принять участие исполнители, достигшие 18 лет, и творческие коллективы из любого региона.

Участнику необходимо исполнить песню на удмуртском, при этом автор и исполнитель должны быть жителями представляемого города, района, региона.

Предварительные прослушивания намечены на первые выходные октября. Финал «Элькуновидения-2019» пройдет 4 ноября. Победитель конкурса получит денежный приз. Лучшие песни получат ротацию на радио «Моя Удмуртия», сообщает ИА «Сусанин».

Недавно удмуртские блогеры завоевали призовые места на конкурсе «Финно-угорские звезды в социальных сетях», который был организован обществом «Финляндия–Россия». Всего было 57 участников, которые представляют 13 разных финно-угорских и самодийских языков.