Культурно-туристический портал появится в Удмуртии
В Удмуртской Республике создадут культурно-туристический портал для повышения туристической привлекательности региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.
Систему планируют создать до 31 декабря 2019 года. Средства на реализацию проекта, сопровождение и развитие системы направят из бюджета республики, пишет ИА «Сусанин».
Портал создадут для повышения туристической привлекательности Удмуртии, увеличения посещаемости культурных и спортивных объектов.
Ранее в июле сообщалось о том, что в Удмуртии откроют единый центр для волонтеров. Добровольцы смогут обращаться к специалистам за консультацией и информацией.