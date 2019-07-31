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Культурно-туристический портал появится в Удмуртии

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В Удмуртской Республике создадут культурно-туристический портал для повышения туристической привлекательности региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Систему планируют создать до 31 декабря 2019 года. Средства на реализацию проекта, сопровождение и развитие системы направят из бюджета республики, пишет ИА «Сусанин».

Портал создадут для повышения туристической привлекательности Удмуртии, увеличения посещаемости культурных и спортивных объектов.

Ранее в июле сообщалось о том, что в Удмуртии откроют единый центр для волонтеров. Добровольцы смогут обращаться к специалистам за консультацией и информацией.

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