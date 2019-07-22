Монгольский языческий амулет нашли на раскопках в Ростовской области

Медный онгон (амулет) нашли при раскопках Петровского бульвара в Азове. По информации городского музея-заповедника, языческие амулеты в виде людей использовали средневековые монголы в качестве вместилища одной из душ человека.

Это вторая фигурка, сохранившаяся в центральном районе средневекового города, поэтому онгон является ценным объектом для исследований, отмечает RostovGazeta. Изделие выполнено очень аккуратно и изображает воина в шлеме.

В июне археологи обнаружили водопровод XIV века при раскопках в Азове Ростовской области. Трубы изготовлены из керамики. Откуда и куда ведет водопровод, пока археологи не установили. Сеть труб пересекала Петровский бульвар с востока на запад и была магистральной.