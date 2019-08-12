Археологи обнаружили две неразграбленные древнегреческие гробницы

Археологи нашли две неразграбленные гробницы камерного типа микенского периода в некрополе Аидония в городе Немея. Об этом 11 августа сообщило министерство культуры Греции.

Некрополь микенской эпохи был первоначально открыт черными археологами в 1970-х годах. Археологи впоследствии нашли там два десятка гробниц, но почти во всех побывали мародеры.

Две новые каменные гробницы, относящиеся к позднему микенскому периоду (около 1400–1200 гг. до н.э.), были обнаружены в ходе систематических раскопок, которые ведет в Микенах Управление древностей Коринфии.

Первая из двух гробниц содержала два первичных захоронения и кости еще 14 человек. Вторая гробница не имела крыши, которая, по всей видимости, рухнула еще в микенский период, в ней были найдены три первичных захоронения

В обеих камерных гробницах найдены глиняные сосуды и статуэтки, а также другие мелкие предметы, сообщило Минкультуры.

В июне сообщалось, что подводные археологи обнаружили развалины монументального древнегреческого сооружения на месте битвы при Саламине — морского сражения между персидскими и греческими флотами, произошедшего в 480 году до н.э. Здание было обнаружено во время земляных работ на мелководье у побережья острова Саламина в заливе Сароникос.