Археологи нашли в Крыму древнегреческое поселение

Исследователи Института археологии РАН нашли неизвестное ранее древнегреческое поселение на востоке Крыма. Об этом 9 ноября сообщил председатель Государственного комитета полуострова по охране культурного наследия Сергей Ефимов.

«Ученые-археологи Института археологии Российской академии наук обнаружили в ходе раскопок новое древнегреческое поселение в районе Керчи, которое предварительно датируется IV–III веками до н.э. и относится к периоду расцвета Боспорского царства», — цитирует ТАСС Ефимова. Он подчеркнул, что это важная находка как для полуострова, так и для всей России.

По его словам, поселение называлось Манитра. Оно располагалось на площади приблизительно 5 кв. км. Там находилась жилая зона усадебного типа, а также хозяйственная зона с загонами для животных. Кроме того, недалеко от этого место ученые нашли нетронутый некрополь, в котором они ожидают обнаружить различные интересные находки.

Специалисты считают, что Манитра могла быть царским эмпорием (торговым поселением), построенным для торговли скотом. Здесь могли содержаться царские табуны, стада и отары, отмечает Крыминформ.

9 ноября сообщалось, что археологи изучили найденные на юге Франции человеческие останки и пришли к выводу, что древние галлы бальзамировали отрубленные головы своих врагов, чтобы хранить их в качестве трофеев.