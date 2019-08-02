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Археологи нашли главный храм «египетской Атлантиды»

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Фото: Christoph Gerigk/Franck Goddio/Hilti Foundation
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Археологи обнаружили на дне Средиземного моря руины главного храма затонувшего древнего города Гераклион.

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Как сообщило издание ScienceAlert, также были найдены несколько кораблей, нагруженных, в частности, монетами и ювелирными изделиями.

Ученые считают, что открыли колонны храма Амон Гарп — главного культового сооружения этого города, а также руины древнегреческого храма.

Кроме того, исследователи нашли бронзовые монеты царя Птолемея II (283–246 годы до н.э.), а также керамическую посуду, находившуюся на борту судов.

Открытия стали возможны благодаря использованию сложных сканирующих инструментов, которые могут различать объекты на морском дне, передает «Ридус».

26 июля сообщалось, что десятилетний школьник из китайской провинции Гуандун случайно обнаружил гнездо, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров. Их возраст эксперты оценивают в 66 млн лет.

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