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В Канаде обнаружили останки похожего на Ктулху древнего существа

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Останки доисторического существа, похожего на монстра Ктулху вымышленной вселенной писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, обнаружили палеонтологи в Канаде.

По версии ученых, обнаруженное существо обитало на дне морей и океанов. Оно питалось мелкими беспозвоночными, для чего с помощью щупалец и специальных сетей просеивало песок.

Как пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на журнал Proceedings of the Royal Society, удалось найти большое количество отпечатков животных. За несколько последних сезонов было откопано сотни тел.

Специалисты предполагают, что существо обитало на нашей планете около 0,5 млрд лет назад и обладало внушительными для той эпохи размерами. Длина его тела достигала трех десятков сантиметров.

11 апреля палеонтологи из Великобритании и США нашли останки древнего животного. Этот организм являлся предком современных голотурий, или морских огурцов. Из-за предположительного сходства с монстром Ктулху, придуманном Лавкрафтом, его назвали Sollasina cthulhu.

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