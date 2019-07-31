В Кузбассе обнаружили останки редкого динозавра

Останки представителя ящеротазового динозавра — зауропода — обнаружил отряд Кемеровского областного краеведческого музея. Об этом рассказали в среду, 31 июля, в пресс-службе администрации Кузбасса.

«Как и предполагалось, в результате прирезки к участку раскопа 2018 года в том же слое были найдены кости хвостового отдела позвоночника (шевроны) зауропода», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Во время раскопок были также обнаружены фрагменты скелета пситтакозавра, уточняет RT.

26 июля десятилетний школьник из китайской провинции Гуандун случайно обнаружил гнездо, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров. Эксперты оценивают их возраст в 66 млн лет.

Специалисты сообщили, что диаметр каждого яйца составляет около 9 см. Находке поспособствовало наводнение, которое размыло почву возле моста.