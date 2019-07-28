Град обреченный: что скрывают руины Сагалассоса

Некогда это был великий город, центр римской провинции Галатия, место отправления культа императора, укрепленная крепость в самом сердце малой Азии. Но после нескольких землетрясений в середине I тысячелетия н. э. Сагалассос пришел в упадок. Дело довершили набеги кочевников, и в VIII веке жители покинули город. Более тысячи лет о нем напоминали лишь занесенные песком руины, обнаруженные британским путешественником Фрэнсисом Арунделлом в 1824 году. Но по-настоящему вторая жизнь Сагалассоса началась лишь в 1980-е, когда здесь начала работать англо-бельгийская археологическая экспедиция. Как выглядит затерянный город в наши дни, можно увидеть в фотогалерее «Известий»
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Сагалассос был особенно любим императором Адрианом, сделавшим город центром отправления своего культа
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Руины Сагалассоса расположены неподалеку от города Агласун, примерно в 100 км от Антальи
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Среди развалин терм в 2007 году были обнаружены части украшавшей общественные бани колоссальной статуи императора Адриана
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В ходе раскопок было найдено немало важных палеографических памятников, позволивших лучше понять, как жили обитатели древней Галатии
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Altan Gocher
В 2010 году был восстановлен и запущен фонтан Антонина Пия, вновь ставший одной из главных туристических достопримечательностей Сагалассоса
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Фонтан был построен во время правления Марка Аврелия, последнего из «пяти хороших императоров» династии Антонинов
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Жители Сагалассоса брали из фонтана бесплатную воду, источник был частью нимфея — святилища нимф
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В развалинах нимфея были найдены сохранившиеся статуи Дианы, Диониса и бюсты жены Адриана Вибии Сабины и жены Антонина Пия Фаустины Старшей
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Впрочем, то, что видят туристы — лишь копии; оригиналы переданы на хранение в музей
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В Сагалассосе, как и в каждом крупном городе античности, был свой амфитеатр
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Вмещал театр приблизительно 9000 зрителей. Из-за землетрясений сооружение сильно пострадало
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Фото: Depositphotos
Еще одна достопримечательность города — героон, святилище героев, посвященное Александру Македонскому, некогда завоевавшему Сагалассос
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