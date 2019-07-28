Град обреченный: что скрывают руины Сагалассоса

Некогда это был великий город, центр римской провинции Галатия, место отправления культа императора, укрепленная крепость в самом сердце малой Азии. Но после нескольких землетрясений в середине I тысячелетия н. э. Сагалассос пришел в упадок. Дело довершили набеги кочевников, и в VIII веке жители покинули город. Более тысячи лет о нем напоминали лишь занесенные песком руины, обнаруженные британским путешественником Фрэнсисом Арунделлом в 1824 году. Но по-настоящему вторая жизнь Сагалассоса началась лишь в 1980-е, когда здесь начала работать англо-бельгийская археологическая экспедиция. Как выглядит затерянный город в наши дни, можно увидеть в фотогалерее «Известий»