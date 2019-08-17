Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары

Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад. Об этом заявило посольство Грузии в Турции.

Саркофаги найдены в Пасинлере, основанном в 1048 году, передает «Спутник-Грузия».

Вероятность, что обнаруженные останки принадлежат Гурджи-Хатун, около 90%. Для полной уверенность необходим анализ ДНК, пишет агентство «Анадолу». Его проведут в ближайшее время.

Гурджи-Хатун (в переводе с турецкого — «грузинская госпожа») — грузинская княжна Тамара, внучка легендарной царицы Тамары Великой. В 1236 году стала женой султана Гийяс ад-Дина Кай-Хусрау Второго и пользовалась большим влиянием при дворе. Известна как покровительница науки и искусств.

15 августа стало известно, что археологи обнаружили в Краснодарском крае два захоронения приблизительно IX–X века. В них находились останки взрослого и ребенка примерно трех лет, а также хорошо сохранившееся бисерное украшение и керамический кувшин.