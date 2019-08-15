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Два древних захоронения нашли археологи в Краснодарском крае

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Археологи обнаружили два древних захоронения в Крымском районе Краснодарского края. Находка относится к IX–X векам.

По данным ученых, в захоронениях находились останки взрослого и ребенка, которому на момент смерти было около трех лет. На теле ребенка обнаружено хорошо сохранившееся украшение из бусин и бисера. Археологи уточняют, что захоронения относятся к салтово-маяцкой культуре. Об этом пишут «Кубанские новости».

Также в захоронениях найден кувшин. Ученые уточняют, что с учетом хрупкости глиняных изделий, которые в целом виде сохраняются не слишком долго, это очень удачная находка.

Все предметы будут переданы в Крымский краеведческий музей.

Ранее на Таманском полуострове археологи обнаружили захоронение женщины и маленького ребенка. Предполагается, что оно относится к II веку. Предполагается, что смерть женщины и ребенка может быть связана с набегами кочевников.

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