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Украшение возрастом 36 тыс. лет нашли археологи из Новосибирска

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Новосибирские археологи обнаружили в Монголии бусину, возраст которой может составить 36 тыс. лет. Уникальная находка позволит датировать археологический памятник, который ученые обследуют на протяжении 70 лет.

Памятник Мойлтын Ам находится на севере Монголии. У исследователей возникли проблемы с установлением времени его создания. За тысячи лет грунт сползал по склону, в результате чего слои почвы смешались. Особенно пострадали нижние три слоя. Помочь с датировкой могут последние находки специалистов института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Они обнаружили бусинку, изготовленную из скорлупы яйца вымершего вида страуса. Об этом сообщает vn.ru.

Предполагается, что памятник относится к начальному верхнему палеолиту, ему 36–40 тыс. лет. В таком случае можно говорить о том, что в тот период человек глубоко проник на территорию Монголии.

В северной части Монголии были обнаружены и другие древние украшения. Например, на памятнике Харганын-Гол найдена пластина слюды с отверстием, которое было просверлено около 38 тыс. лет назад. Материал попал на территорию Монголии из Забайкалья, что может свидетельствовать о высокой мобильности человека в тот период времени.

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