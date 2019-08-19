Резкое сокращение популяции диких мидий зафиксировали в Крыму

Фермеры, занимающиеся разведением мидий в Крыму, за год столкнулись с резким сокращением численности личинок, готовых к оседанию, то есть нересту. Тенденция была зафиксирована в период с весны 20108-го по весну 2019 года, сообщил председатель правления общественной организации «Черноморское объединение предприятий марикультуры» Сергей Татко.

По его словам, в некоторых районах личинки вовсе не садились на плантации. В частности, такая проблема возникла у хозяйств в районе южного побережья Крыма и Севастополя.

Как отмечает РБК, в отличие от устриц молодь мидии не импортируется из-за рубежа, а воспроизводится в Черном море.

По словам начальника департамента по рыболовству минсельхоза Республики Крым Андрея Дедюхина, растущий вылов диких мидий уже вызвал беспокойство владельцев акваферм. Он отметил, что естественные поселения моллюсков, так называемые мидийные банки, являются источником посадочного материала.

В крымском минсельхозе сообщили агентству, что в первом полугодии 2019 года в Крыму было выловлено 16,4 т диких мидий. Вылов вырос больше чем в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: тогда рыбаки Крыма добыли лишь 591 кг мидий.

Отмечается, что промышленный вылов этих моллюсков у берегов Севастополя и Крыма впервые начался в 2018 году. Всего за прошлый год крымские рыбаки, по данным местного минсельхоза, добыли 14 т диких мидий.

Вместе с тем, по данным Росрыболовства, в 2019 году промысловый запас диких мидий в Черном море находится на уровне 4,1 тыс. т, а добыть разрешено 410 т.

В июле сообщалось, что в районе Ласпи под Севастополем открылась новая ферма по выращиванию устриц и мидий. Рыбоводный участок занимает 25 га.